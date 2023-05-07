Depremzedelere yapılacak 'ulaşım' yardımının ayrıntıları belli oldu

Yayınlanma: 07.05.2023 - 09:49

Güncelleme: 07.05.2023 - 09:55

AFAD'ın daha önce duyurduğu, 6 Şubat depreminden sonra şehrine geri dönmek isteyen depremzede yurttaşlara yapılacak olan ulaşım yardımlarının ayrıntıları belli oldu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre; kendi araçlarıyla şehrine dönmek isteyen depremzede vatandaşlar, valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan müracaat noktalarına giderek yol masraf belgesi alacak, gittikleri ildeki müracaat noktasına geldiklerini bildirerek yol masraflarını temin edebilecekler. Afet bölgesinden dönüş yapmak isteyen depremzede vatandaşlar da tekrar müracaat merkezlerine giderek yol masraf belgesi alabilecek, dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına giderek yol masraflarını alabilecek.

Toplu taşıma araçlarını kullanacak depremzede vatandaşlar ise müracaat noktalarına başvurarak valilik ve kaymakamlıklarca temin edilen uygun araçlar ile ulaşımlarını sağlayabilecek. Ayrıca, kendisi bilet alanlar da yine müracaat noktalarına başvurarak bilet ücretlerini geri alabilecek.