Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde ve yerin 13.3 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 13.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yayladağı (Hatay)
Tarih:2025-01-10
Saat:07:08:51 TSİ
Enlem:35.98944 N
Boylam:35.97667 E
Derinlik:13.3 km
Detay:https://t.co/7BtGjnKtgs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #hatay #yayladağı
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