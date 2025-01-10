Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde ve yerin 13.3 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 07:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 13.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #deprem #hatay #yayladağı

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