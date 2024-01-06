Son dakika... AFAD duyurdu: İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!
AFAD, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 9.18 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı. Bakan Ali Yerlikaya depreme dair "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında saat 14.53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen depremin yerin 9.18 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2024
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir)
Tarih:2024-01-06
Saat:14:53:31 TSİ
Enlem:38.83 N
Boylam:26.88861 E
Derinlik:9.18 km
Detay:https://t.co/Xwys0ln3Pt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme dair yaptığı ilk açıklamada, şunları kaydetti:
"Ege Denizi Çandarlı Körfezinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir’de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
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