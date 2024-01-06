Bolu'daki 4.2'lik depreme canlı yayında yakalandı

Bolu’da dün gece saat 01.03’te meydana gelen depreme oyun yayını yapan kişi, canlı yayında yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:34
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AFAD verilerine göre, Bolu’da saat 01.03’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bolu’ya bağlı Mesçiçele köyü merkezli olan deprem, yerin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk oluşturmayan deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu.

CANLI YAYINDA YAKALANDI

Gece saatlerinde yaklaşık 3 saniye gibi bir süre sallayan depreme oyun yayını yapan bir kişi ise canlı yayın esnasında yakalandı. Eşinin ‘deprem oluyor’ diyerek uyardığı yayıncının o anları canlı yayın kamerasına yansıdı.

Ayrıca gece saatlerinde şehir merkezinde depremin ardından sokakların boş olduğu görüldü.


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