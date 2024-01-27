Son Dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Menderes ilçesinde saat 14.54 sıralarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 8,52 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.75 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-01-27
Saat:14:54:02 TSİ
Enlem:37.96417 N
Boylam:27.12167 E
Derinlik:8.52 km
Detay:https://t.co/Vhq3kol8gl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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