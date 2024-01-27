Son Dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:11
Son Dakika... AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Menderes ilçesinde saat 14.54 sıralarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 8,52 kilometre olarak kaydedildi.


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