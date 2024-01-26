AFAD duyurdu... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7.41 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 07:18
AFAD duyurdu... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.47 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.41 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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