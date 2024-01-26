AFAD duyurdu... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7.41 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.47 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.41 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-26
Saat:04:47:31 TSİ
Enlem:38.00444 N
Boylam:36.36889 E
Derinlik:7.41 km
Detay:https://t.co/v8UiI40Hjp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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