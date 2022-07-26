Kahramanmaraş meydana gelen 4.4 depremden sonra Naci Görür'den uyarı: 'Bölge daha da riskli'
Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin uyarılarda bulundu. Görür, "Elazığ depreminden sonra bölge daha da riskli" dedi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
"DAHA DA RİSKLİ"
Ünlü deprem uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, "Bu deprem 14 Temmuz'da Pazarcık yöresindeki fay zonu içerisinde, muhtemelen Doğu Hatay Fay Zonunda" bilgilendirmesinde bulundu.
Elazığ depreminden sonra bölgenin daha da riskli olduğunu ifade eden Görür, "İRAP PLANI (il risk azaltma planı) ciddi olarak uygulanmalı” çağrısını yaptı.
Maraş, Tevekkelli’de 4,6’lık deprem oldu. Bu deprem 14 Temmuz’da Pazarcık yöresindeki fay zonu içerisinde, muhtemelen Doğu Hatay Fay Zonunda. Elazığ depreminden sonra bölge daha da riskli. İRAP PLANI ( il risk azaltma planı) ciddi olarak uygulanmalı. Sevgiyle pic.twitter.com/3wdtboZuo9— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 26, 2022
Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde 6.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.
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