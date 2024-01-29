Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 11.6 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-29
Saat:12:31:55 TSİ
Enlem:37.43833 N
Boylam:37.2175 E
Derinlik:11.6 km
Detay:https://t.co/nzvj3IuXri@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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