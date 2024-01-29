Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:40
Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 11.6 kilometre olarak ölçüldü.


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