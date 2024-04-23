Son Dakika... AFAD duyurdu: Kaş açıklarında deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinin 8.44 kilometre açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 09:45
Son Dakika... AFAD duyurdu: Kaş açıklarında deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesinin 8.44 kilometre açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda depremin 28.43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


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