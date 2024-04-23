Son Dakika... AFAD duyurdu: Kaş açıklarında deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinin 8.44 kilometre açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesinin 8.44 kilometre açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda depremin 28.43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [08.44 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-04-23
Saat:09:37:16 TSİ
Enlem:36.12556 N
Boylam:29.61861 E
Derinlik:28.43 km
Detay:https://t.co/CeXdWqEEcu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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