Son Dakika... AFAD duyurdu: Kaş açıklarında deprem!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 09:45

Güncelleme: 23.04.2024 - 09:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kaş ilçesinin 8.44 kilometre açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda depremin 28.43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.