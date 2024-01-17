Son dakika... Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10.79 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 09.32 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.79 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Düziçi (Osmaniye)
Tarih:2024-01-17
Saat:09:32:20 TSİ
Enlem:37.30167 N
Boylam:36.48889 E
Derinlik:10.79 km
Detay:https://t.co/jrpTaiBjcq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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