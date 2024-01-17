Son dakika... Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10.79 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:01
Son dakika... Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 09.32 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.79 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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