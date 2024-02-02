Son Dakika... AFAD duyurdu: Kuşadası Körfezi'nde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 18:36
Son Dakika... AFAD duyurdu: Kuşadası Körfezi'nde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem 18.27'de gerçekleşti ve 8.03 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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