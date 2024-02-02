Son Dakika... AFAD duyurdu: Kuşadası Körfezi'nde deprem

Yayınlanma: 02.02.2024 - 18:36

Güncelleme: 02.02.2024 - 18:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem 18.27'de gerçekleşti ve 8.03 kilometre derinliğinde meydana geldi.