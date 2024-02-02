Son Dakika... AFAD duyurdu: Kuşadası Körfezi'nde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem 18.27'de gerçekleşti ve 8.03 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.69 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-02-02
Saat:18:27:47 TSİ
Enlem:37.9725 N
Boylam:27.17389 E
Derinlik:8.03 km
Detay:https://t.co/o8gy9JihEf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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