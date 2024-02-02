Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklama: '53 bin 537 canımızı yitirdik'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:32

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremi sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik" dedi.

"53 BİN 537 CANIMIZI YİTİRDİK"

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

AFAD depremden 45 dakika sonra, 4. seviye acil durum ilan etti. Felaketlerin yaşandığı her yere kabinemizin bakanları görevlendirildi. 59 valimiz, 8 mülkiye baş müfettişimiz, toplam 708 mülki idari amirimiz deprem bölgesine gittiler. Saat 13.24'te Kahramanmaraş'ta yeni bir depremle daha sarsıldık. 6 Şubat'ta milletçe asrın felaketini yakaladık. Depremde 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi. Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik.

Depremin 3. günü karayollarımız ulaşıma açıldı. Yaklaşık 150 bin yardım TIR'ı bölgeye ulaştırıldı. Asrın felaketi, asrın dayanışması oldu. Depremin daha ilk anında yoğunlaştığımız 2 şey vardı. Biri arama kurtarma faaliyetleri, diğeri barınma yerleri.

20 bin araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 gemi görevlendirildi. 23 gün boyunca bir can daha kurtarabilir miyim, diyerek fedakarca çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimize şükran borçluyuz. Enkaz altından kurtardıkları her canda insanların birlik ve dayanışma ruhunu göstermiştir."

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