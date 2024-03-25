AFAD duyurdu: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olarak açıkladı.
Saat 05.04'te meydana gelen depremin, yerin 7.09 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:2024-03-25
Saat:05:04:43 TSİ
Enlem:37.035 N
Boylam:29.02417 E
Derinlik:7.09 km
Detay:https://t.co/dBl38FEJCS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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