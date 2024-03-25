AFAD duyurdu: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 07:40
AFAD duyurdu: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olarak açıkladı.

Saat 05.04'te meydana gelen depremin, yerin 7.09 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. 


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