Son dakika... AFAD duyurdu: Yunanistan'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 17:21
Son dakika... AFAD duyurdu: Yunanistan'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'ın Dytiki Ellada bölgesinde saat 17.02 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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