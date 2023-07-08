Son dakika... AFAD duyurdu: Yunanistan'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'ın Dytiki Ellada bölgesinde saat 17.02 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 8, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
Tarih:2023-07-08
Saat:17:02:34 TSİ
Enlem:38.217 N
Boylam:21.771 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/DIOtVog2T2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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