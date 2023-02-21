Haluk Levent: 'Vay AFAD güzellemesi yapıyor' diyenler!

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 09:33

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:35

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım ve bağış toplama çalışmaları nedeniyle hedef gösterilen Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, AHBAP'ın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'yla (AFAD) ilişkisine dair yeni bir açıklamada bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarında geç ve yetersiz kaldığı için yurttaşların eleştirdiği AFAD için 'güzelleme yapmakla suçlandığını' ifade eden Haluk Levent, "Bizler önce ondan onay alır sonra yaparız" dedi.

"ÖNCE ONDAN ONAY ALIR SONRA YAPARIZ"

Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

1) Ben ne zaman AFAD adını geçirsem “vay AFAD güzellemesi” yapıyor diyenler! Konuyu açalım mı? Örneğin, araba aldınız ehliyet yok. Ehliyeti devletin kurumundan almamışsanız arabayı nasıl kullanacaksınız? Yangın sonrası fidan dikeceksin. Orman müdürlüğünün izni olmadan imkansız!

2) Kısaca hiç bir şeyi kendi başımıza yapamayız. Depremde yangında, selde yani bir afet durumunda devletin arama kurtarması AFAD’tır. Önce bölgeye yerleşir planlamalarını yapar. Yani AFAD devletin bir organıdır. Bizler önce ondan onay alır sonra yaparız. Mesela Çadır kent mevzusu

3) Yani biz ya da başka bir STK çadırkent kurarken kafamıza göre plan yapamıyoruz. Planlanmış alan gösteriliyor bizlere. Ve lojistik destek veriliyor. Elektrik , jeneratör, tuvalet vs. Ondan sonra Çadır satın alıp geliyoruz. Oraya kuruluyoruz. Çünkü gelişi güzel yapamayız!

"AHBAP, AFAD'IN ALTERNATİFİ DEĞİLDİR"

4) Bakın saatlerdir arama kurtarma yapan arkadaşlarla ateş başında oturuyoruz. Yanımda Mustafa var. Sinoplu. Göçük altında kalan bir çocuğu anlatırken ağlıyor ve hepimiz ağlıyoruz. O kadar acı olaylar var ki ve yaşandı ki hepimiz gerçekten kötüyüz. İşte Afad emekçisi Mustafa ve

5) Mustafa’nın arkadaşları hepsi bu duyguda. Yıllardır Afad ile protokolümüz var. Ahbap sahadaki 1800 stk dan bir tanesi. Mütevazı olmicam çok şey yaptık yıllardır. “Afad da bizim Ahbap da” cümlesi politik ayrışmayalım mesajdır. Yoksa Afad bir devlet kurumu Ahbap ise bir dernek+

6) Ahbap Afad’ın alternatifi hiç değildir olamaz da. Mesela bizim sadece 30 kişilik arama kurtarma ekinimiz var ve deprem başından beri çalışıyorlar. Ama Afad’ın binlerce. Ahbap iyi bir dağıtımcı iyi bir depolaması organize ekiptir. Fakat bir devlet kurumunun karşıtı değildir!"