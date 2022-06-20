Son dakika: AFAD'dan sel ve su baskını uyarısı

AFAD, "Bugün öğleden sonra, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" açıklamasında bulundu.

İHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:04
Son dakika: AFAD'dan sel ve su baskını uyarısı
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Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 4 il için sel ve su baskını uyarısı geldi.

"Bugün öğleden sonra, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"


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