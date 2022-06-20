Son dakika: AFAD'dan sel ve su baskını uyarısı
AFAD, "Bugün öğleden sonra, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" açıklamasında bulundu.
Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 4 il için sel ve su baskını uyarısı geldi.
"Bugün öğleden sonra, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"
??????@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) June 20, 2022
? Bugün öğleden sonra,
?? Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
?? Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/gly3xG8psc
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