Son Dakika... AFAD'dan sel ve su baskını uyarısı: İlleri tek tek açıkladı

AFAD, "Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" açıklamasında bulundu.

İHA
17 Haziran 2022 Cuma, 11:14
Son Dakika... AFAD'dan sel ve su baskını uyarısı: İlleri tek tek açıkladı
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AFAD'dan 6 il için sel ve su baskını uyarısı geldi.

"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor" açıklamasında bulunan AFAD, "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" açıklamasını yaptı.


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