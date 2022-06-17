Son Dakika... AFAD'dan sel ve su baskını uyarısı: İlleri tek tek açıkladı
AFAD, "Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" açıklamasında bulundu.
AFAD'dan 6 il için sel ve su baskını uyarısı geldi.
"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor" açıklamasında bulunan AFAD, "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" açıklamasını yaptı.
??@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre— AFAD (@AFADBaskanlik) June 17, 2022
??Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde;
??Akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor
??Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun pic.twitter.com/xsjKieRGoP
Video Haberler
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto