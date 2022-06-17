Son Dakika... AFAD'dan sel ve su baskını uyarısı: İlleri tek tek açıkladı

17 Haziran 2022 Cuma, 11:14

AFAD'dan 6 il için sel ve su baskını uyarısı geldi.

"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor" açıklamasında bulunan AFAD, "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" açıklamasını yaptı.