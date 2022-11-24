Son Dakika: AFAD'tan Düzce depreminde yaralananlara ilişkin açıklama

24 Kasım 2022 Perşembe, 07:55

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün gece saatlerinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi.

Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.