Son Dakika: AFAD'tan Düzce depreminde yaralananlara ilişkin açıklama
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğünü bildirdi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün gece saatlerinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi.
Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.
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