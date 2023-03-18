Son dakika... Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 19:10

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 19:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Afyonkarahisar'da saat 19.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10.75 km olarak kaydedildi.