Son dakika... Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 19:10
Son dakika... Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Afyonkarahisar'da saat 19.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10.75 km olarak kaydedildi.


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