Son dakika... Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Afyonkarahisar'da saat 19.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 10.75 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 18, 2023
*
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
Tarih:2023-03-18
Saat:19:03:55 TSİ
Enlem:38.813 N
Boylam:30.04 E
Derinlik:10.75 km
Detay:https://t.co/hk77frMexQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket ORC'den: Kılıçdaroğlu fark attı
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- Ayhan Bilgen'den yeni açıklama
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- Depremin büyüklüğünü ve sağlam yerleri açıkladı