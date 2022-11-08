Son Dakika... Ağrı'da otobüs kazasında ölen 7 kişinin kimlikleri belli oldu
Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün TIR ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren 7 kişinin kimlikleri belirlendi.
Ağrı'da yaşanan otobüs faciasında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yanarak tanınmaz hale gelen cesetlerden ve yakınlarından alınan örnekler, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu açıklandı. 42 yaşındaki Emrah Solmaz'ın devrilen kamyonun şoförü olan kardeşine yardıma giderken 40 yaşındaki Eşref Tutak ile birlikte otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdikleri belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Kaza, dün saat 13.45 sıralarında Tutak ilçe girişindeki rampalarda meydana geldi. Kenan Solmaz yönetimindeki şeker pancarı yüklü kamyon devrildi. Bunun üzerine bölgede önlem alan ekipler, trafiği tek şerite indirdi. Kazayla ilgili çalışmalar sürerken, Van'dan Ankara'ya giden Abdulkerim Kınay yönetimindeki 'Van Yolu' firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs, Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'a, ardından da önüne çıkan TIR'a çarptı. Karşı şeride geçen otobüs, yan yatan kamyonun kaldırılmasında çalışan kepçeye, ardından da kamyona çarptı. Kazayla birlikte otobüs, TIR ve kamyon alev aldı. Alevlerin sardığı otobüsteki bazı yolcular camlardan atlayarak kurtuldu.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, araçtakilerin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
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