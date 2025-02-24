Son dakika... Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör için tahliye kararı: 'Gecikmiş bir karar'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:54

Sosyal medya paylaşımı yüzünden 24 gündür tutuklu bulunan gazeteci akademisyen Dr. Çiğdem Bayraktar Ör tahliye edildi.

Yaptığı paylaşım sonrası 31 Ocak’ta tutuklanan ve hakkında "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ör’ün ilk duruşması bugün görüldü.

Ör’ün savunmasının alınmasının ardından söz alan savcı, duruşmaya SEGBİS ile katılan Bayraktar Ör’ün ilgili maddeden cezalandırılması ve tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mütalaa sonrası ara karar açıklayan mahkeme, Bayraktar Ör’ün tahliyesine karar verdi.

AVUKATI CUMHURİYET'E KONUŞTU

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Av. Hüseyin Ersöz, “Haksız tutukluluğun sona ermesinden dolayı memnunuz. Ancak bunun gecikmiş bir tahliye kararı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Eleştirel bir sosyal medya paylaşımından dolayı kimsenin özgürlüğü kısıtlanmaması gerektiğine dikkat çeken Ersöz, “Bu dava, ifade hürriyeti ve kişi güvenliği yönüyle uygulamadaki sorunları gün yüzüne çıkaran bir sürece de işaret etmektedir” ifadelerini kullandı.

KARAR DURUŞMASI 11 MART’TA

Karar duruşması, 11 Mart Salı günü saat 09.25’te 91. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz, 31 Ocak’ta tutuklandı.

Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya hesabı X’ten şu paylaşımı yapmıştı: