Son Dakika: Akbelen'de direniş sürüyor... Nöbet alanı ablukaya alındı!
Son dakika gelişmesi... Muğla’nın Milas ilçesinde termik santral alanının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesildiği bölgede direniş devam ediyor. Nöbet alanı abluka altına alınırken, jandarmanın sert müdahalesi sonucu bir yurttaş kafa travması geçirdi.
Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş 6. gününde devam ediyor.
BirGün'ün haberine göre sabah saat 6.00 sıralarında ağaç kesimi yeniden başladı. Yurttaşların nöbet tuttuğu alanda bulunan ağaçların tamamı kesildi.
Jandarma ve çevik kuvvet polisleri yurttaşları ablukaya aldı, doğa katliamına karşı nöbet tutanların alana girmesi de alanda bulunanların çıkması da engellendi.
Lütfen hemen desteğe gelin. MUĞLA, MİLAS YOLLARA ÇIKIN, gerekirse yürüyerek devam edin, lütfen burada bizi yalnız bırakmayın. !? #AkbeleneDokunma #AkbelenOrmanınıVermeyeceğiz pic.twitter.com/mA0qANQBKO— Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz ?????? (@ikizkoydireniyo) July 29, 2023
BİR YURTTAŞ KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ
Polis ve jandarma yurttaşlara sert müdahalede bulundu. Müdahele sırasında başına darbe alan bir kadın kafa travması geçirdi.
Faillere hizmet etmeyin. Bu vahşete ortak olmayın. #AkbeleneDokunma #AkbelenOrmanınıVermeyeceğiz pic.twitter.com/1BxRLG6ioX— Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz ?????? (@ikizkoydireniyo) July 29, 2023
GÖZALTILAR VAR
Jandarma ve polisin ablukası devam ederken, Akbelen'i korumak için direnenlerden iki kişi gözaltına alındı.
Gözaltı sırasında polisin cop ile müdahale ettiği bir kişinin parmakları kırıldı.
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