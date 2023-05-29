Son Dakika: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Hatay'ın Samandağ ilçesinde 08.25 km uzaklıkta olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Hatay'ın Samandağ ilçesine 08.25 km uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 17.33 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2023
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Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [08.25 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-05-29
Saat:09:47:02 TSİ
Enlem:36.151 N
Boylam:35.852 E
Derinlik:17.33 km
Detay:https://t.co/ii3ZLmJMLl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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