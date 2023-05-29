Son Dakika: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 10:40

Güncelleme: 29.05.2023 - 10:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Hatay'ın Samandağ ilçesine 08.25 km uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 17.33 km olarak bildirildi.