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Son Dakika: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Hatay'ın Samandağ ilçesinde 08.25 km uzaklıkta olduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 10:40
Son Dakika: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Hatay'ın Samandağ ilçesine 08.25 km uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 17.33 km olarak bildirildi.


Son dakika Akdeniz deprem hatay

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