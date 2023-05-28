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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:06
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 08.51'de meydana gelen depremin derinliği 7.5 km olarak bildirildi.


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