Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 08.51'de meydana gelen depremin derinliği 7.5 km olarak bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 28, 2023
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) https://t.co/JHfoUOUfiF
28.05.2023, 08:51:18 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
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