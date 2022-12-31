Son Dakika: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 04:03
Son Dakika: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 38 km olarak ölçüldü.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 açıkladı.


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