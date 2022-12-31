Son Dakika: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 38 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2022-12-31
Saat:02:52:38 TSİ
Enlem:34.501 N
Boylam:24.782 E
Derinlik:38 km
Detay:https://t.co/HoJ8I1kyaW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 31, 2022
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/ERSGWdc8L8
31.12.2022, 02:52:33 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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