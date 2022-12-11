Son Dakika: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.22 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2022
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2022-12-11
Saat:04:59:13 TSİ
Enlem:34.839 N
Boylam:24.512 E
Derinlik:7.22 km
Detay:https://t.co/RVedpsuce0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 11, 2022
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/vQ4kNNbAZG
11.12.2022, 04:59:07 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 30.3 km#Kandilli
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