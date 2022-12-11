Son Dakika: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

11 Aralık 2022 Pazar, 05:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.22 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.