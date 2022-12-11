Son Dakika: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 05:14
Son Dakika: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.22 olarak ölçüldü. 

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.


Akdeniz deprem

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