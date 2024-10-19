Son dakika... Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.32 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika... Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.08'de Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 11.32 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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