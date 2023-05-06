Son dakika... Akdeniz'de deprem!
Son dakika... AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Depremin yerin 7.54 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 17.43'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.54 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 6, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-05-06
Saat:17:43:25 TSİ
Enlem:35.122 N
Boylam:23.806 E
Derinlik:7.54 km
Detay:https://t.co/vTHo2o5vDY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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