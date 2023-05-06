Son dakika... Akdeniz'de deprem!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 18:10

Güncelleme: 06.05.2023 - 18:34

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 17.43'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.54 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.