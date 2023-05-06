Son dakika... Akdeniz'de deprem!

Son dakika... AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Depremin yerin 7.54 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 18:10
Son dakika... Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 17.43'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.54 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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