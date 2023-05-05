Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği ise 7.55 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-05
Saat:17:52:28 TSİ
Enlem:37.977 N
Boylam:36.333 E
Derinlik:7.55 km
Detay:https://t.co/4FRbo4FWvI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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