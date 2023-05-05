Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:58
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği ise 7.55 km olarak ölçüldü.


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