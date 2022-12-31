Son Dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 15.14'te meydana gelen depremin derinliği 6.7 KM olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2022-12-31
Saat:15:14:31 TSİ
Enlem:33.398 N
Boylam:26.12 E
Derinlik:6.7 km
Detay:https://t.co/wDvIzwUFjX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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