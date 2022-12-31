Son Dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 16:49
Son Dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 15.14'te meydana gelen depremin derinliği 6.7 KM olarak belirlendi.


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