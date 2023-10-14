Son dakika... Akdeniz'de peş peşe depremler!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.22 kilometre olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.00de, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.22 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-10-14
Saat:11:00:04 TSİ
Enlem:34.468 N
Boylam:24.711 E
Derinlik:7.22 km
Detay:https://t.co/2UsIpENEZu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2
Kandilli Rasathanesi ise 11.00'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2, depremin derinliğini ise 25.3 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 14, 2023
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/QWxWO5Az93
14.10.2023, 11:00:03 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 25.3 km#Kandilli
SABAH DA DEPREM OLMUŞTU
AFAD, sabah saat 07.20'de, yine Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedilmişti.
Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de sabah meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurmuştu.. Depremin derinliği ise 76.6 kilometre olarak açıklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- Kara harekâtı başladı!
- Güney Afrika'da bir ilk: İlk kez görüldü
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Sözleri sonrası canlı yayından alındı
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- Metin Akpınar sessizliğini bozdu...
- İsrail konvoyu bombaladı!