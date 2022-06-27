Son Dakika: AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına uyarısında bulundu.

AA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:14
Son Dakika: AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
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AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu akşam saat 17.00'den itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yarın sabaha kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar konusunda vatandaşların dikkatli olması ve tedbirlerin alınması istendi.

Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması öngörülüyor.


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