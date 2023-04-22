AKP'nin Bahçelievler'deki seçim bürosuna silahlı saldırı girişimi

Son dakika gelişmesi... AKP'nin İstanbul Bahçelievler Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde silahla havaya ateş açıldı.

AA
Yayınlanma: 22.04.2023 - 00:39
AKP'nin Bahçelievler'deki seçim bürosuna silahlı saldırı girişimi
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Alınan bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

AKP'DEN AÇIKLAMA: SALDIRILARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

AKP Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocasinan Merkez Mahallesi Seçim İrtibat Büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. Bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde hiçbir tehdide ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."


AKP İstanbul silahlı saldırı

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