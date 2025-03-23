Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 323 yurttaş gözaltına alındı

Yayınlanma: 23.03.2025 - 03:09

Güncelleme: 23.03.2025 - 03:17

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler tüm yurtta devam ediyor.

Yurttaşlar, yurdun dört bir yanında İmamoğlu'na desteğini gösteriyor.

YERLİKAYA: 323 GÖZALTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.

Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!"