Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 323 yurttaş gözaltına alındı

Son Dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 323 yurttaşın gözaltına alındığını açıkladı.

Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 323 yurttaş gözaltına alındı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 03:09

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler tüm yurtta devam ediyor.

Yurttaşlar, yurdun dört bir yanında İmamoğlu'na desteğini gösteriyor.

YERLİKAYA: 323 GÖZALTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323  şüpheli gözaltına alındı. 

Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!"


Etiketler: #gözaltı #Ali Yerlikaya #Tepki

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