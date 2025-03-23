Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 323 yurttaş gözaltına alındı
Son Dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 323 yurttaşın gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler tüm yurtta devam ediyor.
Yurttaşlar, yurdun dört bir yanında İmamoğlu'na desteğini gösteriyor.
YERLİKAYA: 323 GÖZALTI
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.
Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!"
Etiketler: #gözaltı #Ali Yerlikaya #Tepki
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