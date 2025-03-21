Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 97 yurttaş gözaltına alındı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 23:32

Güncelleme: 21.03.2025 - 23:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gözaltına tepki gösteren yurttaşlar İmamoğlu'na destek göstermek için meydanlara, sokaklara çıktı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: 97 GÖZALTI

Eylemde yurttaşlar, polis müdahalesine maruz kaldı. Birçok kentte gözaltılar yaşandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya 97 yurttaşın gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.

Bu geceki gösterilerde;

-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet

-Kamu Malına Zarar Verme ve

-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."