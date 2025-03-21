Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Saraçhane'den tüm Türkiye'ye selam olsun...'

Ev baskınıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni bir mesaj daha geldi. Bu akşam Saraçhane'deki buluşmadan yeni görüntüler paylaşan İmamoğlu, "Saraçhane’den tüm Türkiye’ye selam olsun" dedi.

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Saraçhane'den tüm Türkiye'ye selam olsun...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 23:10

Polis baskınıyla, evinde arama yapılarak 19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir mesaj daha geldi. 

TÜM TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERDİ

Yüzbinlerce yurttaşın Saraçhane'deki yeni görüntülerini paylaşan İmamoğlu, "Saraçhane’den tüm Türkiye’ye selam olsun" ifadelerini kullandı.

YARIN HAKİMLİĞE SEVK EDİLECEK

İBB soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yarın saat 21.00'de adliyede hazır edileceği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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