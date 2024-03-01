Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: Pekmez Kardeşler ve Çirkinler suç örgütü çökertildi!

Son dakika haberi... Bakan Ali Yerlikaya, Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-1” Operasyonu’nda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-2” operasyonlarında ise, “Çirkinler” organize suç örgütünün çökertildiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 08:17
Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: Pekmez Kardeşler ve Çirkinler suç örgütü çökertildi!
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen -1” Operasyonu’nda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. 

Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin; kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.” 

Yerlikaya paylaşımında operasyonda; 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğunu kaydetti.

ÇİRKİNLER SUÇ ÖRGÜTÜNE DE OPERASYON!

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-2” operasyonlarında elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurt dışı firar) yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.


Ali Yerlikaya haberleri Ankara haberleri Emniyet haberleri kardeşler haberleri Operasyon haberleri Pekmez haberleri suç örgütü haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-48' operasyonu... 'Gülbaharlar' çetesi çökertildi!

Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-48' operasyonu... 'Gülbaharlar' çetesi çökertildi!
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Çakar' suç örgütü çökertildi!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Çakar' suç örgütü çökertildi!
Son dakika... Elebaşları da yakalandı: Üç suç örgütü çökertildi!

Son dakika... Elebaşları da yakalandı: Üç suç örgütü çökertildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Model Simurg Sarsılmaz muhtar adaylığından çekildi: 'Ölüm tehditleri alıyorum'

Model Simurg Sarsılmaz muhtar adaylığından çekildi: 'Ölüm tehditleri alıyorum'
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…
Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı açıkladı...

Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı açıkladı...
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
Canlı yayında KJ tartışması... CHP'li Ali Haydar Fırat programı terk etti: 'Sen kimsin kardeşim ya!'

Canlı yayında KJ tartışması... CHP'li Ali Haydar Fırat programı terk etti: 'Sen kimsin kardeşim ya!'
Beyşehir Gölü’nden kanala akan balıklar, toplanıp tekrar sulara salındı

Beyşehir Gölü’nden kanala akan balıklar, toplanıp tekrar sulara salındı
CHP lideri Özgür Özel, seçim hedeflerini ve adaylarını Cumhuriyet'e anlattı: Ege kıyılarından içeri yöneleceğiz

CHP lideri Özgür Özel, seçim hedeflerini ve adaylarını Cumhuriyet'e anlattı: Ege kıyılarından içeri yöneleceğiz
En az tamir gören otomobil markaları belli oldu!

En az tamir gören otomobil markaları belli oldu!