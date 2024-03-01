Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: Pekmez Kardeşler ve Çirkinler suç örgütü çökertildi!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 08:17

Güncelleme: 01.03.2024 - 09:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen -1” Operasyonu’nda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin; kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.”

Yerlikaya paylaşımında operasyonda; 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğunu kaydetti.

ÇİRKİNLER SUÇ ÖRGÜTÜNE DE OPERASYON!

İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-2” operasyonlarında elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurt dışı firar) yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.