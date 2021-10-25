Son dakika: Almanya'nın ardından Fransa'dan da büyükelçi yanıtı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 14:24

Gezi ve 15 Temmuz darbe girişimi davaları kapsamında yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için ABD, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçilikleri 18 Ekim'de ortak bir açıklama yayımlamıştı. Fakat büyükelçilerin ülkeden çıkarılmaları konusunda herhangi bir resmi girişim başlatılmadı.

'RESMİ BİLDİRİM ALMADIK'

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında, "Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın açıklamalarını gördük. Fakat (büyükelçinin) ülkeden çıkarılması ya da buna benzer bir şey hakkında hafta sonu herhangi bir resmi bildirim almadık" dedi.

'ANLAYAMADIK'

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, büyükelçisinin ülkeden çıkarılması yönündeki bir talimatın Almanya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin derinliği ve önemiyle tezat teşkil edeceğini belirterek, Almanya'nın hafta sonu Paris ve Washington'daki müttefikleriyle temas kurduğunu ifade etti.

Almanya hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, Berlin yönetiminin Erdoğan'ın açıklamalarını "endişeyle" karşıladığını ve "anlayamadığını" belirtti.

FRANSA DIŞİŞLERİ: "BİLDİRİM ALMADIK"

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki büyükelçisinin sınır dışı edilmesi yönünde herhangi bir resmi bildirim almadığını açıkladı.