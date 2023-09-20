Amasya'da vahşet: Öldürdüğü kişiyi araçla birlikte yaktı!

Merzifon ilçesinde yanmış bir otomobilin içinde ceset bulundu. İşlediği cinayetin ardından aracı yakarak kaçtığı iddia edilen katil zanlısı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:33
Amasya'da vahşet: Öldürdüğü kişiyi araçla birlikte yaktı!
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Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede aracın içinde bir ceset buldu.

Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak olay mahalline jandarma suç araştırma dedektifleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Ekipler tarafından yapılan 6 saatlik çalışma neticesinde hayatını kaybeden kişinin Yılmaz Uyanık (37) olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada; yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ahmet M.’nin (39) boğuştuğu Uyanık’ı öldürüp, aracı yaktıktan sonra kaçtığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


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