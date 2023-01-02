Demirtaş'tan AYM Başkanı Zühtü Arslan'a: Açıklama yapmaya davet ediyorum
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a "Görev süresi dolmadan açıklama yapmaya davet ediyorum" diye seslenerek bir dizi soru yöneltti.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Sayın Zühtü Arslan’a sosyal medya üzerinden avukatları aracılığıyla çeşitli sorular yöneltti.
Twitter üzerinden "Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan’ı, görev süresi dolmadan açıklama yapmaya davet ediyorum" diyen Demirtaş, AYM Başkanı Arslan'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sıraladı:
- Anayasa’nın 138. maddesine aykırı şekilde, iktidar tarafından bugüne kadar size hiç telkinde bulunuldu mu, baskı yapıldı mı?
- Yüksekdağ ve Demirtaş başvurularında siz AYM olarak ihlal yok dediniz ama iki kararınız da AİHM'den ağır ihlal kararıyla döndü.
- AİHM kararlarının uygulanmamasına yıllardır sessiz kalıyor, başvurularımızı da karara bağlamıyorsunuz.
- Baskı gördünüz mü, tehdit edildiniz mi?
- HDP kapatma davası ve hazine yardımına tedbir konulması hususlarında mahkemenize baskı yapıldı mı? Telkin ya da tehdit aldınız mı?
- Benim son tutukluluk başvurum üç buçuk yıldır önünüzde bekliyor. Karar vermemeniz için size baskı yapıldı mı?
"SON ANDA ONURLU DURUŞ GÖSTERMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"
Demirtaş sorularına şöyle devam etti:
- Halen vermediğiniz kararlar ve verdiğiniz yanlış kararlarla tek adam rejiminin inşasında rol aldığınızın, vebale girdiğinizin farkında mısınız?
- Kavala ve Gezi dosyalarında verdiğiniz ve vermediğiniz kararlar nedeniyle yol açtığınız yıkımın, adaletsizliğin farkında mısınız? Vicdanınız rahat mı, huzur içinde uyuyabiliyor musunuz?
- Sayın Zühtü Arslan, yarın bir gün emekli olduktan sonra konuşmaktansa gerçekleri şimdiden açıklayarak, son anda bile olsa onurlu bir duruş göstermeyi düşünüyor musunuz?
- Sayın AYM Başkanı, biz burada rahat uyuyoruz çünkü suçsuzuz, vicdanımız rahat.
- Hiçbirinize hakkımızı, milyonlarca insanın hakkını helal etmiyoruz ve günü geldiğinde tüm kumpas davalarının sorumlularından, hukuk önünde hesap sorulacağını bilmenizi istiyoruz.
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