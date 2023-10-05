Son dakika... AYM'den Can Atalay kararı... Başvuru Genel Kurul’a sevk edildi!

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan TİP Milletvekili avukat Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusunu Genel Kurul’a sevk etme yönünde karar aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:03
Son dakika... AYM'den Can Atalay kararı... Başvuru Genel Kurul’a sevk edildi!
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 'hak ihlali' başvurusunda bulunmuştu.

AYM de bugün yapacağı toplantıda Atalay'ın başvurusunun ele alınacağını duyurmuştı.

Öte yandan TİP, Can Atalay için adalet yürüyüşü başlatmıştı.

5'inci gününde devam eden yürüyüşe; Atalay'ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile aile üyeleri de katılım sağlıyor.

ürüyüşün beşinci gününde Hatay’ın İskenderun ilçesinden yola çıkan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Hatay Tabip Odası ve Eğitim Sen Hatay Şubesi eşlik ediyor.


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