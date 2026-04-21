Son dakika... Ankara'da açlık grevine başlamışlardı: 110 madenciye gözaltı!

Son dakika... Ankara'da açlık grevine başlamışlardı: 110 madenciye gözaltı!

21.04.2026 08:36:00
ANKA
Son dakika... Ankara'da açlık grevine başlamışlardı: 110 madenciye gözaltı!

Son dakika haberi... Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylemde, 110 madencinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan gözaltı işlemi sırasında bir işçinin fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilerin bir kısmı dün yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşmıştı. Bağımsız Maden İş, madencilerden 110’unun bu sabah gözaltına alındığını açıkladı.

"BİZ ANKARA'YA KEFENİMİZLE GELDİK, BURADAYIZ"

Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"110 madenci gözaltına alındı! Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: Biz Ankara'ya kefenimizle geldik, buradayız!"

BİR MADENCİ FENALAŞTI

Bağımsız Maden İş Sendikası, yaptığı yeni açıklamada ise, bir madencinin gözaltı işlemi sırasında fenalaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Madenciye zarar gelirse sorumlusu Ankara Valiliği ve Ankara Emniyetidir! Ankara soğuğunda kronik hastalar ve yaşlılar için battaniye taleplerimiz Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gece boyu reddedildi. İlaçlarımızın olduğu çanta alana sokulmadı. Hekim heyetinin dahi alana girmesine izin verilmedi.

Sabaha karşı 110 madenci ve sendika yöneticilerimiz gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yoğun titremeye başlayan Yaşar arkadaşımız şu an hastanede. Bize yaşattıkları açlık yetmedi, işkence ediyorlar. Madenci halktan değil mi? Bu ülkenin evladı değil mi? Hakkımızı istiyoruz!"

Maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne polis müdahalesi: Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı
Maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne polis müdahalesi: Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, maden işçilerinin Enerji Bakanlığı'na yürüyüşü sırasında gözaltına alındı.
Doruk Madencilik işçileri hakları için açlık grevine başladı: 'Yer altında ölüm, yer üstünde ekmek korkusu yaşıyoruz'
Doruk Madencilik işçileri hakları için açlık grevine başladı: 'Yer altında ölüm, yer üstünde ekmek korkusu yaşıyoruz' Haklarının karşılanması talebiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen maden işçileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde üstlerini çıkarıp, açlık grevine başladı. İşçiler sırtlarına mor boyalarla isyanlarını yazdı. Vücutlarını pankart gibi kullanıp "Şimdi daha da açız ve çıplağız, çok bağırdık artık susuyoruz" diyerek duygularını yansıttı. 4.5 aydır eve para götüremediklerini belirten işçiler, "Türkiye'nin aydınlanması için bedel ödedik. Yer altında ölüm, yer üstünde ekmek korkusu yaşatıyorlar bize" dedi.
CHP'li Murat Emir'den Doruk Madencilik işçilerine destek: 'Bir kere de işçiden yana olun'
CHP'li Murat Emir'den Doruk Madencilik işçilerine destek: 'Bir kere de işçiden yana olun' Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eyleminde destek veren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "110 işçimiz 9 gündür yürüyor, Ankara’ya sesini duyurmaya çalışıyor. İşçilerimiz çok basit ve en temel hakları olan maaşlarını, alın terlerinin karşılığını ve birikmiş tazminatlarını istiyorlar. Bir kere de patronlardan yana değil, işçiden yana olsunlar. Bir kere de sermayeden yana değil, emekten yana olsunlar. Haktan yana olsunlar" dedi.