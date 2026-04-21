Son dakika... Ankara'da açlık grevine başlamışlardı: 110 madenciye gözaltı!

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilerin bir kısmı dün yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşmıştı. Bağımsız Maden İş, madencilerden 110’unun bu sabah gözaltına alındığını açıkladı.

"BİZ ANKARA'YA KEFENİMİZLE GELDİK, BURADAYIZ"

Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"110 madenci gözaltına alındı! Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: Biz Ankara'ya kefenimizle geldik, buradayız!"

BİR MADENCİ FENALAŞTI

Bağımsız Maden İş Sendikası, yaptığı yeni açıklamada ise, bir madencinin gözaltı işlemi sırasında fenalaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Madenciye zarar gelirse sorumlusu Ankara Valiliği ve Ankara Emniyetidir! Ankara soğuğunda kronik hastalar ve yaşlılar için battaniye taleplerimiz Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gece boyu reddedildi. İlaçlarımızın olduğu çanta alana sokulmadı. Hekim heyetinin dahi alana girmesine izin verilmedi.

Sabaha karşı 110 madenci ve sendika yöneticilerimiz gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yoğun titremeye başlayan Yaşar arkadaşımız şu an hastanede. Bize yaşattıkları açlık yetmedi, işkence ediyorlar. Madenci halktan değil mi? Bu ülkenin evladı değil mi? Hakkımızı istiyoruz!"