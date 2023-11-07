Son Dakika: Ankara merkezli 30 ilde organize suç çetesi üyesi 476 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarını işlediği tespit edilen 476 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 08:22
Son Dakika: Ankara merkezli 30 ilde organize suç çetesi üyesi 476 kişiye gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütülmekte olup, yapılan teknik- fiziki takipten elde edilen delillerden ve alınan MASAK raporundaki tespitlerden yola çıkılarak toplam 476 şüpheli şahıs belirlenmiştir. Hesap hareketlerindeki bilgilere göre uyuşturucu madde ticaretinden 135 milyon TL civarında suç geliri elde edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu soruşturmamızda şüphelilerin yakalanabilmesi, uyuşturucu madde başta olmak üzere suç unsurlarının ve gelirlerinin ele geçirilebilmesi amacıyla 07.11.2023 tarihinde 30 ilde eş zamanlı operasyon yapılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli emir ve talimatlar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.


Ankara Operasyon Organize suç örgütü

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