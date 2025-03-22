Son Dakika... Ankara Valiliği açıkladı: 41 yurttaş gözaltına alındı!
Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt geneli protestolar devam ediyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, eylemlerde 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 100'den fazla kişi gözaltına alındı.
Gözaltına tepki gösteren yurttaşlar İmamoğlu'na destek göstermek için meydanlara, sokaklara çıktı.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin, il genelinde 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Şahin'in söz konusu açıklaması şöyle:
"İstanbul C. Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek İlimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir.
Halkımızın huzur ve güvenliği için Polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provakasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur."
İstanbul C. Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek İlimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) March 22, 2025
Halkımızın huzur ve güvenliği için Polisimizin…
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