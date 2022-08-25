Son Dakika: Ankara'da bir araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, otobüs durağına daldı. Feci kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:32
Son Dakika: Ankara'da bir araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var
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Kaza, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.S. kontrolünü kaybettiği 41 AJS 043 plakalı aracıyla yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Sürücü A.S.'nin gözaltına alındığını kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. 

 


Başkent Ankara kaza

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