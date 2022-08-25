Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan Vanessa Bryant, 16 milyon dolar tazminat kazandı

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 10:01
<p>Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada enkaz alanında çekilen fotoğraflar için açılan davada Vanessa Bryant, 16 milyon dolar tazminat kazandı.</p>

Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada enkaz alanında çekilen fotoğraflar için açılan davada Vanessa Bryant, 16 milyon dolar tazminat kazandı.

<p>Bryant'ın 9 kişinin öldüğü kaza bölgesinde çekilen fotoğraflara ilişkin açtığı davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Country Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.</p>

Bryant'ın 9 kişinin öldüğü kaza bölgesinde çekilen fotoğraflara ilişkin açtığı davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Country Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.

<p>Mahkeme, polis ve itfaiyecilerin helikopterin düştüğü bölgede çektikleri fotoğrafların ailede duygusal zarara yol açtığı gerekçesiyle Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.</p>

Mahkeme, polis ve itfaiyecilerin helikopterin düştüğü bölgede çektikleri fotoğrafların ailede duygusal zarara yol açtığı gerekçesiyle Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

<p>Byrant, ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, fotoğrafları sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurguladı.</p>

Byrant, ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, fotoğrafları sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurguladı.

<p>Fotoğrafların kendisi ve ailesine zarar verdiğini ifade eden Bryant, "O fotoğrafları görmek istemiyorum. Kocamı ve kızımı eski halleriyle hatırlamak istiyorum" dedi.</p>

Fotoğrafların kendisi ve ailesine zarar verdiğini ifade eden Bryant, "O fotoğrafları görmek istemiyorum. Kocamı ve kızımı eski halleriyle hatırlamak istiyorum" dedi.

<p>Öte yandan, mahkeme, aynı kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Chris Chester'in de 15 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.</p>

Öte yandan, mahkeme, aynı kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Chris Chester'in de 15 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.

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