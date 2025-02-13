Son Dakika... Ankara'da poligonda panik anları: Bir kişi intihara kalkıştı!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir poligonda atış alanında silahı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek sağlık kontrolü için hastaneye gönderildi.

Son Dakika... Ankara'da poligonda panik anları: Bir kişi intihara kalkıştı!
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İHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:47

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Çankaya ilçesinin Balgat semtinde bulunan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir poligonun atış alanında M.Ü. (28) isimli şahıs bilinmeyen bir sebepten silahla kafasına dayadı.

Durumu gören çevredeki yurttaşlar olay yerinden kaçarken, durumu yetkililere bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis, polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZETİM ALTINDA

Polis ekiplerinin uzun çabalarının ardından şahıs ikna edildi.

Şahıs, sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü için gönderildiği hastanede gözetim altına alındı.


Etiketler: #intihar #Ankara #Poligon

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