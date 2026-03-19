Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında gelişme: Tahliye edilen 3 kişi için yakalama kararı!

Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında gelişme: Tahliye edilen 3 kişi için yakalama kararı!

19.03.2026 14:57:00
DHA
Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında gelişme: Tahliye edilen 3 kişi için yakalama kararı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasının dünkü duruşmasında haklarında tahliye kararı verilen eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında savcılığın itirazı sonrası yakalama kararı çıkarıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede; 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

702 SAYFALIK İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Tutuksuz sanıklar Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza talep edildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İTİRAZI ÜST MAHKEME KABUL ETTİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün görülen duruşmasında Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluğunun devamına, İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkemenin verdiği ara karara savcılık itiraz etti. Üst mahkemenin itirazı kabul etmesi sonrası İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

