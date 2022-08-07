Son Dakika: Antalya Kaş'ta 4.1 şiddetinde deprem
Antalya'ın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'ın yayımladığı verilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem oldu.
11.02'de gerçekleşen deprem 31 km derinlikta meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 3.85 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 07.08.2022, 11:02:02 TSİ
Enlem : 36.1011 N
Boylam : 29.6283 E
Derinlik : 31.89 km
Detay : https://t.co/OTDutDXNiB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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