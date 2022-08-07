Son Dakika: Antalya Kaş'ta 4.1 şiddetinde deprem

Antalya'ın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 11:11
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AFAD'ın yayımladığı verilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem oldu. 

11.02'de gerçekleşen deprem 31 km derinlikta meydana geldi.


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