Son Dakika... Antalya'da orman yangını!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkisinde, saat 12.00 sıralarında, orman yangını başladı.
Yerleşim yerlerine ve seralara yakın noktada başlayıp, dağa doğru ilerleyen yangına müdahale için kara ve hava ekipleri, bölgeye yönlendirildi.
4 uçak ve 4 helikopter ile havadan; 8 arazözle de karadan işçilerin müdahale ettiği yangının yayılmaması için çalışmalar sürdürülüyor.
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