Son Dakika... Antalya'da orman yangını!

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:38

Antalya Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkisinde, saat 12.00 sıralarında, orman yangını başladı.

Yerleşim yerlerine ve seralara yakın noktada başlayıp, dağa doğru ilerleyen yangına müdahale için kara ve hava ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

4 uçak ve 4 helikopter ile havadan; 8 arazözle de karadan işçilerin müdahale ettiği yangının yayılmaması için çalışmalar sürdürülüyor.